Un poliziotto nel pomeriggio di ieri, sulla corsia d’emergenza dell’A1 Roma Nord, è stato investito ed ora si trova in gravi condizioni

Nel tardo pomeriggio di ieri, 15 agosto, un poliziotto della stradale di Settebagni è stato investito sulla diramazione Roma Nord della A1. Ora le sue condizioni sono gravi. A quanto pare, l’agente sarebbe arrivato sul posto per un incidente ed era al lavoro per rimuovere i resti e ripristinare la circolazione. Intorno alle 18:30 si trovava sulla corsia d’emergenza quando è stato investito da una Citroen che l’ha fatto balzare decine di metri sull’asfalto. Intervenuto l’elisoccorso, il quale ha bloccato il traffico per buona mezz’ora, è stato trasportato al Policlinico Gemelli dov’è apparso in gravi condizioni. Il conducente è stato intanto sottoposto al test di alcol e droga.

Incidente davanti al casinò: muore una donna di Roma

Nella giornata di ieri si è verificato un incidente anche a Ca’ Noghera, Venezia, all’altezza di un Casinò. Un’automobile ed un furgone frigo si sono scontrati ieri alle 6:51. Chiamati immediatamente i soccorsi, sono arrivate sul posto le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e la Polizia Municipale.

Purtroppo a morire è stata una donna di Roma (Albano laziale) che era a bordo dell’auto, mentre il merito, il quale guidava, è rimasto ferito insieme ai figli di 13 e 14 anni.

