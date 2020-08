Per la serie ricette dolci, i cestini di frutta: di facilissima preparazione, questi tipici dolcetti sono un vero e proprio must della pasticceria.

Non esiste vetrina di pasticceria che non abbia questo delizioso dolce: i cestini di frutta sono un must della gastronomia italiana. La loro bontà ha però fatto sì che, ad oggi, questi dolcetti, si possano trovare pressoché ovunque. La loro duttilità sta nel fatto che la guarnizione è fatta con frutta fresca e di stagione, quindi le varietà da proporre sono moltissime. Vediamo insieme come farli.

CLICCA QUI PER RESTARE AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE RICETTE

Cestini di frutta: gli ingredienti

Farina 00: 300 g

Zucchero: 150 g

Burro: 150 g

Uova: 2

Scorza di mezzo limone

Lievito in polvere per dolci: un cucchiaino

Sale fino: un pizzico

Crema pasticcera: trovi qui la ricetta

Frutta fresca

Menta

Confettura di albicocche: 50 g

Acqua: 10 g

Leggi anche >>> Ricette dolci: come preparare dei facili e deliziosi Donuts

Ricette dolci: la preparazione dei cestini di frutta

Iniziamo la preparazione dei cestini di frutta versando farina, lievito per dolci e burro freddo tagliato a pezzetti in una ciotola. Montiamo il tutto, fin quando il composto non risulterà ben omogeneo e compatto. A questo punto, aggiungiamo lo zucchero e il sale. Continuiamo a mescolare con le fruste e aggiungiamo prima la scorza del limone e poi le uova. Quando il composto sarà ben compatto, lavoriamolo a mano su un piano da lavoro, formando un panetto. A questo punto, ricopriamolo di pellicola e lasciamolo riposare in frigo per un’ora.

Trascorso il tempo necessario, togliamolo dal frigo, adagiamolo su un piano da lavoro e stendiamolo con il mattarello, fino ad ottenere uno spessore di 0,5 cm. Prendiamo ora un coppapasta sta 8 cm di diametro e ricaviamo circa 22 sfere. Facciamo aderire le sfere a degli stampini da 7 cm, tagliando la parte in eccesso.

Siamo pronti per infornare: forno statico preriscaldato a 180°. Cuociamo per circa 20 minuti.

Prendiamo ora la crema pasticcera (di cui troverete la ricette nella lista degli ingredienti) e inseriamola in una sac a poche. Una volta che i cestini di frutta saranno cotti, estraiamoli dal forno e lasciamoli intiepidire su un vassoio. A questo punto, farciamo i cestini con la crema pasticcera. Andiamo ora a guarnire con la frutta fresca a nostro piacimento e aggiungiamo ad ogni cestino una fogliolina di menta. La frutta che più si presta a questo dolce sono le fragole, i kiwi, le pesche e i frutti rossi.

Diluiamo ora la confettura di albicocche con dell’acqua calda. Una volta diluita, prendiamo un pennello e lucidiamo i cestini di frutta con il composto ottenuto. Siamo pronti per gustare i nostri deliziosi cestini di frutta.

Potrebbe interessarti anche: Ricette top: insalata greca velocissima e deliziosa