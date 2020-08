Nella Bastia Umbria un ragazzo è stato travolto con l’auto ed ucciso a seguito di una rissa avvenuta nei pressi di un locale: scattati tre arresti

Prima la rissa, poi l’omicidio. Questo è quanto avvenuto a Bastia Umbria, in provincia di Perugia, durante il mattino di Ferragosto. Ieri, intorno alle ore 3, nei pressi del parcheggio di un locale due gruppi di ragazzi hanno dato il via ad una rissa. Tra questi, un 24enne che era ancora a terra a causa di calci e pugni ricevuti, è stato investito da un’auto in fuga prima in retromarcia e poi una seconda volta. All’arrivo dell’ambulanza, il ragazzo era già morto ed ora toccherà all’autopsia chiarirne le cause e se fosse precedente all’investimento. Gli investigatori ora lavorano sui frame delle telecamere presenti nella zona. I carabinieri stanno, invece, ascoltando tutti i testimoni.

Ragazzo investito ed ucciso, una comunità sotto shock

Dopo aver fermato due dei presunti aggressori ed averli interrogati, i carabinieri della comando di Assisi hanno fatto scattare gli arresti per tre ragazzi. Omicidio preterintenzionale e rissa aggravata, questi sono i reti a loro carico.

Intanto il sindaco di Bastia Umbra, Paola Lungarotti, ci ha tenuto ad esprimere vicinanza alla famiglia del ragazzo morto. “Alla famiglia del giovane, vittima di un episodio sconvolgente. Il dolore non lascia spazio a commenti o giudizi. In questo momento c’è solo il dolore”. La comunità stessa del piccolo paese in provincia di Perugia è sotto shock per questa morte e per il modo brutale in cui è avvenuta nel parcheggio vicino al Palasport Giontella di Bastia.

