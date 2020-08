Uomo gambizzato dopo un sinistro stradale. E’ successo stanotte a Volla, comune in provincia di Napoli. Prima c’è stata una forte discussione, poi la vendetta a freddo di uno dei due. Ecco le condizioni dello sfortunato.

Sparato dopo un incidente stradale. Notte di delirio a Volla, comune in provincia di Napoli, in un post Ferragosto apparentemente tranquillo. Un automobilista, invece, è stato gambizzato dopo uno scontro fortuito tra due vetture.

Uomo gambizzato a Volla dopo un incidente stradale

Prima c’è stata un’accesa discussione, poi la vendetta quando uno dei due non ha deciso di risolverla a modo proprio. Eppure sembrava che fosse finito tutto lì malgrado i punti di vista totalmente differenti tra i due. Perché l’esecutore, in un primo momento, si era anche allontanato, salvo poi tornare a bordo di uno scooter in compagnia di un complice.

E’ lì che ha iniziato a sparare all’impazzata senza alcun giudizio. E tra i vari proiettili esplosi uno ha raggiunto la tibia sinistra del povero uomo coinvolto. Fortunatamente non ci sono state conseguenze peggiori, né per lo sfortunato protagonista e né per chi passava per caso in quel momento.

Il soggetto è stato trasportato velocemente in ospedale dove gli è stata data una prognosi di 15 giorni. Su quanto accaduto ora indagano i Carabinieri della sezione operativa di Torre del Greco e della stazione di Volla. A occuparsi dei rilievi sono stati invece gli uomini del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata.

