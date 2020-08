Robert Trump, fratello del presidente degli Stati Uniti Donald, è morto all’età di 72 anni dopo essere stato ricoverato all’ospedale di New York

Il fratello minore di Donald Trump, Robert, è morto all’età di 71 anni nell’ospedale di New York dopo esservi stato ricoverato qualche giorno. A darne l’annuncio è stato proprio il presidente degli Stati Uniti ai media. Il tycoon ha detto: “Non si trattava solo di mio fratello, ma del mio migliore amico”. Poi continua: “Ci mancherà moltissimo, ma ci rivedremo. La sua memoria – dice con la voce rotta dal piano – vivrà sempre nel mio cuore. Ti amo e riposa in pace”.

Il presidente era andato a trovarlo venerdì scorso in ospedale prima di recarsi al club di golf di Bedminster nel New Jersey. Le cause del decesso non sono state rese note ad alcuno, ma qualche tempo fa il presidente parlò di un momento difficile da parte del fratello. Sulla faccenda cadono le ombre del coronavirus, ma non vi è alcun risconto ufficiale. Si tratta, ovviamente, solo di ipotesi.

Chi era Robert Trump

Robert era impegnato negli affari di famiglia come direttore esecutivo. Tipo molto schivo, diversamente da suo fratello non si è mai dato alla vita pubblica. Si sposò nel ’92 e, dopo 25 anni di matrimonio, nel 2017 ha divorziato. Poco tempo dopo si era dato a vita privata rifugiandosi insieme alla segretaria Ann Marie Pallan nella valle dell’Hudson, a Millbrok, dove i due si sono poi sposati a marzo scorso. I due si sono spesi molto anche con iniziative di solidarietà grazie alla fondazione dell’associazione no profit Angels of Lights.

Con il fratello Donald non c’è mai stata alcuna rivalità, di alcun tipo, ed al tycoon è stato dato sempre maggior spazio e risalto. I due, insieme, hanno provato a bloccare anche la pubblicazione del libro della nipote, figlia del fratello Fred, senza però riuscirci.

