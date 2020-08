Sono ripresi gli scontri nella Striscia al confine con Gaza. Israele ha risposto colpendo due obiettivi sensibili di Hamas. Riprendono gli scontri dopo alcuni mesi di pausa.

Due razzi e alcuni palloni incendiari sono stati infatti lanciati verso le comunità israeliane che abitano a ridosso della Striscia di Gaza. Entrambi sono stati intercettati dal sistema antimissili del governo. Alcune schegge appartenenti al primo missile sono cadute vicino a un’abitazione ferendo un uomo che si trovava lì vicino. Israele ha risposto militarmente all’attacco subito durante la notte colpendo due obiettivi sensibili di Hamas. Intanto, il governo di unità nazionale guidato da Netanyahu sembra sempre più vicino alla sua fine. I contrasti tra il partito Blu e Bianco e il Likud sembrano ormai insanabili. La maggioranza inoltre non ha ancora trovato un accordo per quanto riguarda le previsione finanziarie e la composizione del bilancio che vanno presentate e approvate entro il 25 agosto.

Se i due partiti non trovano velocemente un accordo, andare a nuove elezioni sarà inevitabile. Ma d’altronde questa è l’accusa che il partito guidato da Gantz pone a Netanyahu. A loro parere infatti, il premier israeliano sta facendo di tutto per rompere l’alleanza di governo e andare di nuovo alle urne per sottrarsi ai procedimenti giudiziari a suo carico. Netanyahu si ritrova inoltre a fare i conti con delle proteste a suo carico che diventano sempre più numerose. Alcune settimane fa a Gerusalemme, più di diecimila persone si sono riunite sotto la sua residenza privata per chiedere le sue dimissioni. I manifestanti sono rimasti davanti la sua casa fino a notte inoltrata, intonando diversi cori contro il premier.

