Il sesto appuntamento della Formula 1 è sul Gp di Spagna alle ore 15.10: scopriamo dove sarà possibile vedere la gara in diretta o streaming

La Formula 1 aprirà il sesto appuntamento con la gara con il Gp di Spagna sul circuito di Catalogna alle ore 15:10.

Come succede ormai di consuetudine, la griglia di partenza vedrà al primo posto partire Hamilton che con la sua Mercedes ha fatto segnare un tempo di qualificazione di 1:15.584. Segue al secondo il compagno di squadra Valterri Bottas. Chiude la pole position Max Verstappen della Red Bull grazie ad un tempo di 1:16.292. Sorpresa al quarto posto dove c’è Sergio Perez della Racing Point. Altro fallimento per la Ferrari che vedrà Leclerc partire dalla nona posizione, mentre Vettel addirittura dall’11esima.

La griglia completa:

1 Lewis Hamilton (Ing/Mercedes)

2 Valtteri Bottas (Fin/Mercedes)

3 Max Verstappen (Ola/Red Bull)

4 Sergio Perez (Mes/Racing Point)

5 Lance Stroll (Can/Racing Point)

6 Alexander Albon (Tai/Red Bull)

7 Carlos Sainz Jr. (Spa/McLaren)

8 Lando Norris (Ing/McLaren)

9 Charles Leclerc (Mon/Ferrari)

10 Pierre Gasly (Fra/Alpha Tauri)

11 Sebastian Vettel (Ger/Ferrari)

12 Daniil Kvyat (Rus/Alpha Tauri)

13 Daniel Ricciardo (Aus/Renault)

14 Kimi Raikkonen (Fin/Alfa Romeo)

15 Esteban Ocon (Fra/Renault)

16 Kevin Magnussen (Dan/Haas)

17 Romain Grosjean (Fra/Haas)

18 George Russell (Ing/Williams)

19 Nicholas Latifi (Can/Williams)

20 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

Formula 1, GP di Spagna: dove vedere la gara in tv e streaming

Il Gran Premio del 70esimo anniversario della Formula 1, a Silverstone, andrà in scena a partire dalle 15:10. Come sempre sarà Sky a trasmettere la Gara, con il canale dedicato Sky Sport F1. Ma non solo per l’evento speciale, Sky trasmetterà la gara anche su Sky Sport Uno, al canale 201 del satellitare.

Per tutti gli abbonati che non potranno assistere alla gara da casa, Sky mette a disposizione la piattaforma streaming SkyGo. Per accedere basterà inserire le proprie credenziali e sintonizzarsi sul canale dedicato. Inoltre sarà possibile seguire la gara anche sulla piattaforma streaming NowTv. La piattaforma affiliata a Sky, mette a disposizione dei nuovi utenti un mese di prova gratuito. Inoltre entrambe le piattaforme saranno disponibili su tutt i device mobili come: smartphone, laptop e tablet.

Per chi invece non potrà assistere alla gara in Diretta, sarà possibile seguire la differita gratuitamente su Tv8, a partire dalle ore 18:00.

