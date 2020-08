Un ragazzo di 37 anni è morto mentre era in custodia a Desda da parte della polizia tedesca dopo essere stato fermato per aver scagliato oggetti all’interno di un locale.

La procura cittadina indaga sulle cause della morte, definita secondo quanto si apprende dalla stampa locale “non naturale”. L’uomo si trovava all’interno del comando della polizia all’interno delle celle momentanee in attesa della formalizzazione dell’incriminazione nei suoi riguardi.

I testimoni che si trovavano con lui all’interno del pub raccontano di momenti concitati nei quali il ragazzo avrebbe scagliato bottiglie e sedie per aria. Una volta condotto nei locali della polizia, avrebbe perso i sensi senza riprendersi più. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Dresda, è morto in circostanze che solo l’autopsia potrà chiarire.

L’agenzia giornalistica Dpa riporta le dichiarazioni del pm al lavoro sul caso, Lorenz Haase, secondo cui le cause della morte non sono da ricercarsi in malori fisici. Lo stato alterato dell’italiano potrebbe essere stato causato dall’abuso di alcolici o droghe, un mix letale potrebbe essere stato all’origine della fatalità.

La procura vuole appurare anche se l’uomo abbia attaccato gli agenti di polizia intervenuti per sedare la rissa e se questi abbiano agito con violenza contro di lui durante il fermo.

Farnesina attivata e in contatto con Berlino

Dalla Farnesina informano che il caso è sotto l’attenzione dei funzionari italiani in Germania e dell’ambasciatore a Berlino. Il ministero degli Esteri, Luigi Di Maio, è costantemente informato sugli sviluppi della vicenda. Tutte le Istituzioni italiane sono in contatto con le autorità teutoniche e con la famiglia dell’uomo.

Teatro della vicenda un locale sul fiume Elba, nei pressi del distretto di Mickten. I dipendenti del pub raccontano di come l’uomo, senza apparente motivo, avrebbe lanciato casse di bottiglie per aria in modo violento.