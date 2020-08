Discoteche chiuse, arriva subito la risposta all’ordinanza del Governo che obbliga la chiusura. Michele Emiliano, governatore della Regione Puglia, fa da portavoce.

Le discoteche, a poche ore dall’ordinanza governativa che ha chiuso tutte le strutture in questione, si fanno già sentire attraverso la figura del governatore Michele Emiliano. Il presidente della Regione Puglia, infatti, ha immediatamente chiesto sosteno alle Istituzioni dopo tale stretta.

Governo d’intesa con le Regioni italiane vieta tutti gli assembramenti.Il Governo d’intesa con le Regioni Italiane ha… Pubblicato da Michele Emiliano su Domenica 16 agosto 2020

Discoteche chiuse, arriva la replica al Governo

“Il Governo d’intesa con le Regioni Italiane ha deciso di chiudere tutte le discoteche e i locali da ballo italiani e di vietare tutti gli assembramenti nelle strade, nelle piazze e nelle spiagge libere imponendo l’obbligo di mascherina anche nelle strade pubbliche negli orari di maggior afflusso”, inizia così il messaggio del politico.

Il referente, tuttavia, non nasconde il proprio disappunto per quanto riguarda una decisione che riguarda anche una Puglia che aveva già provveduto a modo suo. “Nonostante l’assenza di contagi e cluster derivanti da discoteche pugliesi – evidenzia – la Regione Puglia aveva adottato nei giorni scorsi analogo provvedimento di obbligo di mascherina in discoteca e nei luoghi all’aperto dove si creano assembramenti e movida”.

Ed è qui che Emiliano poi esce allo scoperto rivelando che: “La Regione Puglia ha richiesto oggi che al nuovo provvedimento di lockdown del settore – che è bene che voi sappiate provocherà danni economici rilevantissimi – segua da parte del Governo immediatamente un provvedimento a sostegno delle imprese, dei lavoratori e degli artisti del settore”. Ovvero dei sussidi per tutti coloro che saranno pesantemente condizionati da adesso in poi.

