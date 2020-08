Covid-19, Governo chiude le discoteche in tutta Italia. Le mascherine tornano poi ad essere assolutamente obbligatorie. Su tutto il territorio nazionale e dovranno essere sempre indossate per evitare contagi.

Il Governo ha deciso di chiudere le discoteche. L’ordinanza è appena arrivata e sarà ora l’argomento di discussione per tutti i giovani e tutti gli imprenditori italiani che volevano godersi questo momento. Dopo le tantissime immagini che continuano a girare sul web di persone che stanno in discoteche assolutamente senza preoccuparsi del distanziamento sociale e delle norme comportamentali prescritte dal buon senso e dall’Organizzazione Mondiale delle Sanità, la decisione è stata presa.

Per tutelare gli italiani e anche evitare che il contatto con turisti possa causare una diffusione del virus, le discoteche sono state chiuse per ordine dello Stato. Una decisione certamente molto forte. Che però è necessaria per assicurare la sicurezza dei cittadini dalla malattia di Wuhan.

Discoteche chiuse e stretta sulle mascherine: la decisione del Governo

Oltre alla chiusura delle discoteche fino al 7 settembre, l’ordinanza che è stata varata pochi minuti fa regola anche altro in materia di lotta al Covid-19. Le mascherine tornano ad essere assolutamente obbligatorie su tutto il territorio nazionale. Anche all’aperto ci sarà di nuovo l’obbligo di portare la mascherina, soprattutto in quei luoghi dove si incrociano tante persone e c’è il rischio di assembramento.

Per evitare che si creino nuovi focolai nel Belpaese, lo Stato ha deciso di tornare a fare delle restrizioni, nell’interesse dei propri cittadini e di tutti gli italiani, nonché degli stranieri che visitano il nostro Paese. Niente più discoteche e mascherine sempre sul volto, finché la situazione non migliora. Qui l’ordinanza completa.

