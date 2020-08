Covid-19, giornata record quella che è appena passata con ben 294mila persone che si sono infette soltanto nelle ultime 24 ore.

Il Covid-19 continua a colpire con violenza il nostro pianeta, che ci piaccia o meno. E ora che l’estate è ben inoltrata e tante persone si stanno lasciando andare, il virus sta continuando a contaminare le persone e ad espandersi con potenza inaudita. Anche se non ce ne accorgiamo, la malattia originaria di Wuhan non è affatto sconfitta, e non lo sara prima che qualcuno sintetizzi un vaccino potente e utile a renderci immuni. Eppure sempre più persone, nonché politici, influencer ed artisti, sembrano semplicemente voler ignorare il problema e aggirarlo. E così sempre più teorie complottiste prendono piede, e sempre più scettici preferiscono ignorare i consigli dei governi e le prescrizioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. E i risultati, purtroppo, sono tristemente visibili dagli ultimi report.

Covid-19, giornata record con 294mila nuovi casi: 21 milioni in totale

I numeri che vengono riportati sono davvero molto poco rassicuranti. Stando alle ultime stime che sono state fatte dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, il numero di nuovi contagiati nelle ultime 24 ore è una cifra record da quando è iniziata la pandemia. Parrebbe infatti che da ieri ci sarebbero ben 294mila nuove persone infette dal coronavirus. Una cifra pazzesca, che potrebbe spingere tutti i governi a fare delle riflessioni importanti e anche a decidere di muoversi in una direzione forte. Intanto aumentano sempre di più gli assembramenti e le persone non fanno altro che infettarsi e prendere la malattia originaria della Cina. Il conteggio totale dei casi avuti dall’inizio della malattia a dicembre sale a ben 21 milioni di persone infette. Un numero altissimo, che continua ad aumentare mentre si studia un virus per salvare tutti.

