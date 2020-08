Coronavirus discoteche, oggi il governo incontrerà i presidenti delle regioni ma l’ipotesi più plausibile è quella di una nuova chiusura

Allarme Coronavirus, le discoteche tornano nel mirino del governo e sta per arrivare un nuovo provvedimento di chiusura. L’incontro è in programma alle 16 di oggi, 16 agosto, con una riunione di coordinamento tra Governo e Regioni. Come spiega l’Ansa, al centro dei colloqui ci sarà il problema legato alle discoteche e alle piste da ballo.

Calabria e Basilicata nei giorni scorsi avevano già vietato l’attività dei locali, Veneto ed Emilia Romagna invece avevano limitato gli accessi. Ma se la curva della diffusione del Covid-19, come sta accadendo in questi giorni, dovesse continuare a salire sarà decisa ovunquer la chiusura dei locali per il ballo, anche quelli all’aperto.

In caso di chiusura, il governo ha già pronto un provvedimento per ripianare i soldi perduti dai gestori, con un primo intervento da 100 milioni di euro. Intanto però continuanio le chiusure dei locali che non stanno rispettando le norme di sicurezza e assemnramento. L’ultimo è la discoteca ‘King’Club’ di Jesolo dove sarebbero stati trovati clienti senza mascherina, assembramenti e mancato rispetto delle norme anti-Covid. Così è scattata la sospensione di 5 giorni.

Discoteche aperte o chiuse? Gigi D’Agostino e Bob Sinclar divisi

Discoteche, contagi e Coronavirus, un tema caldissimo che sta dividendo anche i protagonistii dell’intattenimento, quelli storici. Come Gigi D’Agostino e Bob Sinclar, due dei deejay più noti al mondo. Solo due giorni fa Sinclar aveva detto di essere contrario al distanziamento in discoteca perhé toglieva alla gente la libertà di ballare.

Poche ore dopo invece Gigi d’Agostino ha annullato la serata di Ferragosto che doveva animare. I motivi li ha spiegati con un lungo post: per il bene del pubblico e degli addetti alla produzione ma anche bene del pubblico che “affrontando il viaggio e partecipando al concerto si esporrebbe in entrambe le situazioni al rischio di contagio”.

