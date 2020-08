Sessione di calciomercato inevitabilmente caratterizzata da scambi, il Milan è molto attivo sotto questo punto di vista per migliorare la rosa

Con l’avvento d’agosto arriva anche l’attesissimo calciomercato, quest’anno un po’ atipico. Per la stagione 2020/21, infatti, bisognerà attendere il 1° settembre affinché ci sia l’apertura ufficiale della sessione estiva del mercato. Di certo sarà una finestra diversa dalle solite: le perdite in bilancio del Covid-19 hanno danneggiato qualsiasi squadra, di qualsiasi campionato, chi più chi meno.

Le previsioni – che si stanno avverando – sono di un calciomercato fatto perlopiù di scambi più o meno alla pari – vedi l’affare Arthur-Pjanic – per cercare di non creare ulteriori danni in cassa alle società che maggiormente hanno subito e stanno subendo la crisi post Covid. Nomi importanti, trattative concitate, questo è quanto emerge quotidianamente dai maggiori giornali sportivi.

Calciomercato Milan, Paquetà in cambio di Milenkovic

Il Milan, è risaputo, si sta muovendo per rinforzare la retroguardia. Si è parlato ampiamente di un ritorno di Thiago Silva, che al momento sembra essere distante per vari fattori. I rossoneri dunque, si stanno guardando attorno, tra le avversarie ed è spuntato un nome particolarmente appetibile: Nikola Milenkovic. Il centrale, attualmente in forza alla Fiorentina, è attenzionato da molte italiane, tra queste il Napoli che sta cercando un sostituto per Koulibaly.

Il Milan per accaparrarsi il serbo classe ’97 ha messo sul piatto uno scambio: Paquetà in cambio del difensore. La Fiorentina ha spedito la richiesta al mittente: niente scambi, solo soldi, 40 milioni per l’esattezza. Una gran bella cifra se si pensa alla giovane età del ragazzo ed al fatto che questo sarà un mercato particolare. Attualmente il giocare ha un contratto che lo lega fino al 2022 con i Viola.

