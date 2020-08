Berlino: dopo le chiusure dovute alla pandemia, le case chiuse della capitale hanno da qualche giorno ripreso l’attività. Le limitazioni, però, sono evidenti.

La pandemia da Coronavirus ha fatto chiudere le porte a milioni di attività in tutto il mondo. Tra queste, c’erano anche le case chiuse di Berlino, riaperte solo qualche giorno fa. Come riporta Skytg24, i bordelli della capitale tedesca, però, hanno riaperto con alcune limitazioni. I clienti, infatti, dovranno accontentarsi dei “massaggi erotici” e i veri e propri rapporti sessuali saranno vietati, almeno fino al 1° settembre. Solo dopo questa data, si valuterà il da farsi, anche perché i casi continuano ad aumentare e la situazione è in continuo aggiornamento.

Come ricroda Skytg24, in Germania la prostituzione è legale ed è anche regolata. In tutto, sono circa 40 mila le persone che sono registrate come “operatrici del sesso”. Durante questo difficile periodo di lockdown, molte di queste operatrici si sono trovate costrette ad operare “in nero”, pur di sopravvivere.

Leggi anche >>> Berlino, primi contagi da Covid-19 nelle scuole: le decisioni

Berlino: riaprono le case chiuse dopo le proteste

La riapertura delle case chiuse di Berlino, infatti, arriva a seguito delle numerose proteste delle prostitute. Lo scorso luglio, infatti, come riporta Skytg24, decine di prostitute sono scese in piazza, portando alcune bambole gonfiabili, inscenando una protesta proprio sotto il Bundesrat, la Camera alta tedesca. A un mese circa dalle proteste, le autorità hanno deciso di riaprire i bordelli, imponendo importanti limitazioni sull’operato.

Oltre alla crisi causata dalla chiusura durante i mesi di lockdown, gli investitori in questo settore si sono trovati anche costretti ad investire altro denaro per far rispettare le norme di sicurezza all’interno dei locali. I clienti che si presentano, dovranno tra l’altro firmare un modulo, dopo averlo compilato. Quest’ultimo sarà poi inserito all’interno di una busta sigillata. L’utilizzo delle mascherine protettive, all’interno dei locali, rimane poi obbligatorio.

Potrebbe interessarti anche: Covid, in Germania 12 scuole infette: 2 già richiudono

F.A.