Zanardi, il figlio Niccolò fa una dedica speciale a Martina. La ragazzi gli è rimasta sempre vicino in questi momenti difficili legati alle condizioni di Alex

Alex Zanardi è sempre ricoverato nel reparto di terapia intensiva neurochirurgica dell’ospedale San Raffaele di Milano. Le sue condizioni sono stabili ma ancora gravi e dopo quattro operazioni alla testa ancora non è chiaro quale potrà essere il percorso riabilitativo. L’ex pilota di Formula 1 dovrà ripartire da zero, come confermato da diversi medici che hanno chiara la strada da intraprendere in queste situazioni.

L’unica cosa che non manca a Zanardi è l’affetto dei fan e soprattutto della sua famiglia, sempre vicina in questi momenti complicati. La moglie Daniela e il figlio Niccolò gli sono rimati accanto sia all’ospedale “Le Scotte” di Siena, sia ora nel nosocomio milanese. Il ragazzo non ha mai mollato dal punto di vista mentale e ha raccontato spesso su Instagram i suoi momenti difficili.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Alex Zanardi operato di nuovo alla testa: “Procedura complessa”

Zanardi, il figlio Niccolò fa una dedica speciale alla fidanzata Martina

Sopportare la sofferenza di questi momenti sarebbe impossibile per Niccolò se non avesse al fianco una ragazza speciale. Attraverso un post su Instagram, nelle ultime ore il ragazzo ha mostrato una foto in cui i due sono abbracciati al mare, a Castiglione della Pescaia.

Martina Lopez, originaria della provincia di Siena, è molto legata al figlio di Alex e sembra aver conquistato il suo cuore, grazie a gesti amorevoli e gentili.

Le parole di Niccolò lo testimoniano: “Quando trovi una persona che sa farti sorridere veramente nei momenti molto difficili, tienitela stretta, sempre”. D’altronde le persone care sono l’unico appiglio che può sostenere chi come lui sta attraversando uno dei periodi più complessi della sua giovane esistenza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Alex Zanardi, il parere della dottoressa Rizzoli: “C’è speranza”