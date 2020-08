Vaccino Coronavirus, la Russia è pronta per la produzione in serie del primo lotto che potrebbe arrivare già all’inizio del 2021. Ma i dubbi rimangono

Russia, pronto il primo lotto del vaccino contro il Coronavirus. Lo ha annunciato il ministero della Sanità che ha spiegato come sia stato prodotto dal Gamaleya Center for Microbiology and Epidemiology. Lo stesso centro di eccellenza che secondo gli annunci, entro il prossimo dicembre o al massimo gennaio 2021 produrrà cinque milioni di dosi di vaccino al mese.

La produzione su scala industriale dovrebbe partire da settembre e il vaccino è lo stesso di cui aveva già parlato martedì scorso

Vladimir Putin. Lo hanno registrato con il nome Sputnik V, prendeno spunto dal primo satellite sovietico lanciato nello spazio 63 anni fa. Ma soprattutto il presidente russo ha rivelato di averne somministrato una dose a una delle due figlie, ma senza specificare quale delle due (che hanno 35 e 33 anni).

Come aveva raccontato Putin, dopo la prima somministrazione, la febbre è salita a 38° ma già il secondo giorno era scesa a 37. E successiva mente la donna è stata benissimo, segno che il vaccino contro il Covid-19 funziona.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, Putin annuncia: “La Russia ha già il vaccino”

Coronavirus, la Russia ha pronto il vaccino ma gli altri scienziati criticano

Nonostante le rassciurazioni formali, l’annuncio di Putin sul vaccino è stato accolto con molta cautela dagli scienziati e dall’Oms. Gli studi clinici non sono ancora stati completati e solo in questi giorni sono iniziati gli ultimi test che hanno coinvolto più di 2.000 persone tra Russia, Arabia Saudita, Emirati Arabi, Brasile e Messico.

Diversei scienziati stranieri l’hanno definita una decisione pericolosa e affrettata. E come scrive la rivista ‘Nature’, “estendere un vaccino non adeguatamente controllato potrebbe mettere a rischio le persone che lo ricevono”. Critiche che però il governo russo ha catalogato come inutile atteggiamento ostile.

Come ha spiegato il ministro della Sanità, Mikhail Murashko, il vaccino sarà destinato anzitutto ai medici e la personale sanitario. Successivamente sarà disponibile a tutti i russi, solo su base volontaria. Un’accelerazione necessaria perché il Paese conta 917mila contagi che la pone al quarto posto al mondo dopo Stati Uniti, Brasile e India. Attualmente ci sono 92mila persone ricoverate in ospedale per Covid-19 e 2.900 in terapia intensiva.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24