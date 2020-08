A Loano è stata chiusa una discoteca. In seguito ai controlli sulla movida effettuati dalla Questura di Savona chiude il Beely.

L’innalzamento dei contagi ha fatto incrementare il numero di controlli sulla movida. Sulla Riviera Ligure, a Loano, dopo i controlli effettuati per contenere la movida è stata chiusa una discoteca.

La polizia locale di Loano, insieme ai carabinieri, ha notificato multe di 2.400 euro e disposto la chiusura per 5 giorni della discoteca Beely. La chiusura è stata inevitabile in quanto il locale violava le norme per la prevenzione della diffusione del Covid-19. Nella discoteca, la polizia ha notato assembramenti, mancato uso della mascherina e irregolarità rispetto delle linee guida del decreto ministeriale.

Il Beely era già stato multato per 1.200 euro il 10 agosto e, dopo i controlli effettuati dalla legge nella scorsa notte la chiusura è stata inevitabile.

Savona, Hospital Party nell’estate del covid

Ancora Savona. La provincia ligure è protagonista in questa settimana per chiusura di locali per violazione delle norme anti-covid. Oltre alla discoteca Beely, anche La Kava e altre due attività.