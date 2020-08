Richiamo alimentare del Ministero della Salute, doppio prodotto ritirato dal mercato dopo la scoperta di un tasso nocivo di acido okadaico. Ecco gli annunci ufficiali.

Avviso del Ministero della Salute: è scattato un doppio richiamo alimentare in Italia nelle ultime ore. Come si apprende da una nota ufficiale, sono stati ritirate dal commercio alcune cozze del marchio Effelle Pesca Srl per un rischio chimico nel prodotto.

Richiamo alimentare, ritirato doppio prodotto

Il numero di identificazione è IT S1086 CE. La sede dello stabilimento è invece via della manifattura 12, a Bosco Mesola in provincia di Ferrara. Si tratta di reti in confezioni da 1, 1.7 e 5 chilogrammi. Il motivo del richiamo, precisamente, è il superamento dei limiti di acido okadaico (biotossine algali).

Un altro annuncio, in contemporanea, è arrivato anche per quanto riguarda il noto misto scoglio sempre della stessa azienda e per lo stesso motivo. In questo caso però si tratta di lotti da 0.8kg. “Vi invitiamo a controllare il lotto presente sull’etichetta della confezione, qualora corispondesse ai lotti coinvolti il prodotto non deve essere consumato e riportato al punto vendita”, allerta il ministero della salute.

