Pitbull aggredisce la famiglia che lo ospita e con cui vive. Una notizia che ancora una volta testimonia come avere un animale da compagnia non sia affatto uno scherzo.

Avere un cane è una responsabilità da non prendere a cuor leggero. Per quanto anche il più delicato e dolce cucciolo della Terra possa sembrare innocuo, bisogna sempre prestare attenzione. Perché l’istinto animale è sempre insito nel DNA del nostro cucciolo, e qualcosa potrebbe infastidirlo, o spaventarlo. Potrebbe leggere un nostro comportamento abituale come un attacco alla sua persone, potrebbe mettere in discussione la nostra autorità di “capobranco” e le cose potrebbero sfuggire di mano. E’ quello che è accaduto pochi minuti fa a una famiglia di Gaggiano, in provincia di Milano. Per motivi ancora non del tutto chiariti, il proprio cane di famiglia ad un certo punto ha iniziato ad abbaiare e a perdere il controllo, mordendo e attaccando i membri della famiglia.

Pitbull aggredisce propria famiglia, due ragazzi gravi

Poco dopo le 17, si legge su Sky, una famiglia di Milano ha visto trasformarsi un pomeriggio di Ferragosto in un bagno di sangue. Il grosso pitbull di famiglia, infatti, ha iniziato ad innervosirsi e poi ha attaccato tutti i membri della propria famiglia, con cui vive da anni ormai. Un comportamento molto strano, delle indagini sono in corso. Ciò che è certo è che due ragazzi sono in gravi condizioni. Uno di 27 anni e uno di 35, entrambi sono stati graffiati e morsi più volte alle gambe. Ora sono tutti all’ospedale, a farsi guarire le ferite che hanno riportato in seguito all’aggressione del cane. Per dividerli dal cane è stato necessario l’intervento di un’ambulanza e un elicottero del 118, nonché dei vigili del fuoco e i carabinieri di Abbiategrasso.

