La fidanzata del premier Giuseppe Conte, Olivia Palladino, è al centro di un polverone scatenato a causa di una presunta borsa di Hermes.

Come ogni estate c’è tanto tempo per parlare di Gossip. Tra vip sulle spiagge di tutto il mondo e calciatori beniamini dei tifosi, c’è tempo per parlare anche per del gossip politico. Infatti, stavolta nell’occhio del ciclone è finita la fidanzata del premier Conte, Olivia Palladino. La “first lady” italiana, infatti, è stata fotografata in abito elegante ma casual, con in mano una presunta borsa di Hermès del valore di 80mila euro.

Il modello di borsa del prestigioso marchio Hermès è la “Kelly”, in paglia marrone con uno stile che rimanda al vintage. Un modello davvero stiloso, con manico alto e finiture in pelle e chiusura frontale con battente. Ma anche i dettagli sono super chic, infatti troviamo un lucchetto decorativo, un gancio portachiavi ed un piedino d’appoggio.

Olivia Palladino, chi è la fidanzata di Conte e quanto guadagna

La polemica è scattata soprattutto perchè secondo alcuni si potrebbe trattare di un regalo del premier Conte, e quindi un presunto spreco di soldi pubblici. Una calda estate anche per Giuseppe Conte, quindi, che negli ultimi giorno è stato raggiunto da un avviso di garanzia per la gestione dell’emergenza Covid.

Ma la cifra a quattro zeri del valore della borsa della Palladino, potrebbe essere giustificata dal patrimonio personale della donna. Infatti Olivia Palladino è una manager che lavora con il padre, Cesare Palladino. Ma il signor Palladino non è uno qualunque, ma il rinomato proprietario dell’Hotel a cinque Stelle, “Plaza“.

Anche la madre di Olivia, inoltre, possiede un gran patrimonio personale. Infatti la madre della donna è Ewa Aulin, famosa attrice e cantante svedese che ha preso parte a film del cinema italiano tra gli anni ’70 ed ’80. Inotlre Olivia arriva dalla Roma bene, ed in passato ha frequentato alcuni studi nelle migliori scuole private della Capitale.

Ma la sterile polemica potrebbe essere placata anche dalle verifiche sull’originalità della borsa. Infatti in molti hanno notato la mancanza dei triangolini ai lati della borsa, tipici del modello Kelly di Hermès. Vedremo se nei prossimi giorni, la Palladino placherà le polemiche o aspetterà la prossima news di gossip per far dimenticare a tutti della sua presunta borsa di Hermès.

L.P.

Per altre notizie di Gossip, CLICCA QUI !