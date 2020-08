Quattro partite nella notte NBA, con i risultati che vedono le vittorie di Raptors, Pacers e Clippers. Vittoria dominante dei 76ers sui Rockets.

Quattro partite nella notte NBA, con i risultati che vedono protagonisti soprattutto i Philadelphia 76ers, che vincono e dominano contro gli Houston Rockets. Vittoria anche per i Toronto Raptors che battono i Denver Nuggets, mentre gli Indiana Pacers passano sui Miami Heat ed i Los Angeles Clippers vincono al supplementare contro gli Oklahoma City Thunder.

Nella prima partita del venerdì NBA, le seconde linee dei Toronto Raptors battono i Denver Nuggets. Grande prestazione di Stanley Johnson, dalla panchina. L’ex ottava scelta del Draft 2015, mette a segno 23 punti in 29 minuti di gioco. Ai Nuggets, invece, non bastano i 20 punti di PJ Dozier.

Passano anche gli Indiana Pacers, che vincono contro i Miami Heat e conquistano la quarta testa di serie ad Est. Una vittoria decisiva per le sorti della classifica della Eastern Conference, ottenuta grazie ai 23 punti di Doug McDermott. Agli Heat, in campo con le seconde linee, ottima prova del rookie Kendrick Nunn, autore di 23 punti.

NBA, risultati della notte: i Clippers passano all’overtime; vittoria dominante dei 76ers

Il terzo match della notte ha visto la partita combattuta tra Los Angeles Clippers e Oklahoma City Thunder. Le due compagini sono arrivate non sono riuscite a chiudere la contesa nei tempi regolamentari, con la partita che è andata all’overtime. Alla fine la spuntano i Clippers con i 25 punti Terance Mann.

Chiude la notte NBA la partita tra i Houston Rockets e Philadelphia 76ers. La franchigia della Pennsylvania domina il match, mandando ben otto giocatori in doppia cifra, tra cui i 18 punti di Tobias Harris. Mentre per i Rockets, non bastano i 27 punti in 26 minuti della stella James Harden.

