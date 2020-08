Ancora lago Maggiore. Una ragazza di 13 anni di origine egiziana è morta dopo essersi tuffata nelle acque del lago Maggiore. La quarta vittima in un mese. Nei pressi della foce del fiume Tresa, tra Luino e Germignaga (Varese), è morta una ragazza di 13 anni. Recatasi al lago per passare insieme agli amici il ferragosto, intorno alle ore 17 la tredicenne si è truffata in acqua per un bagno ma dopo essere andata subito in difficoltà non è riuscita a tornare a riva.

Sul posto, dopo l’allerta lanciata dagli amici della giovane, sono intervenuti i vigili del fuoco in elisoccorso insieme alla Guardia costiera del lago Maggiore. Nonostante il tempestivo intervento delle forze dell’ordine, per la tredicenne di origine egiziana non c’è stato nulla da fare: il suo corpo è stato rinvenuto solo un’ora dopo l’accaduto.

Potrebbe interessarti anche: Donna travolta dal treno, il passaggio a livello era rotto

Lago Maggiore, il quarto caso in un mese

Il dramma di oggi nelle acque del Lago Maggiore è il quarto in poco più di un mese in quella zona. Difatti, da inizio luglio a morire annegato è stato un ragazzo di 27 anni. Proprio come la ragazza di origine egiziana, anche lui stava facendo il bagno nelle acque del Lago Maggiore.

Circa due settimane dopo, la stessa sorte è toccata a un ragazzo di 15 anni, annegato nelle acque del Ticino dopo un tuffo con gli amici. In quest’occasione il gruppo di amici aveva raggiunto il pontile dell’ex Navigazione Laghi nonostante il cartello indicava il divieto d’accesso. Subito dopo, tuffandosi con gli amici il ragazzo è stato colto da un malore che gli ha tolto la vita.

L’ultimo caso, invece, risale a qualche ora fa. Una ventenne, sempre nelle acque del Lago Maggiore, ha perso la vita dopo essersi tuffata in acqua. Anche in questo caso l’intervento dei vigili del fuoco e della Guardia Costiera sono stati vani.

Potrebbe interessarti anche: Il coronavirus frena anche la criminalità, delitti in calo del 18 per cento