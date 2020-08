Un ex concorrente del Grande fratello e di uomini e donne, ha pubblicato una foto in cui viene ritratta a tavola con una bandiera nazista, provocando l’ira del web.

Sui social è esploso uno scandalo che riguarda due ex concorrenti del Grande Fratello, Serena ed Elga Enardu. Le due, che in passato oltre ad aver partecipato al famoso talent show sono state anche troniste di Uomini e Donne, il programma condotta da Maria de Filippi, hanno infatti postato alcune foto che hanno scatenato l’indignazione degli utenti. In queste, sono ritratte mentre si trovava a una festa di compleanno in Sardegna. Un evento da condividere con i propri follower come tanti altri, se non fosse che in questi scatti, le due sorelle sono ritratte in una tavolata dove spicca una bandiera nazista. Un particolare che ha provocato una reazione molto dura da parte degli utenti, che hanno riempito la loro bacheca di commenti indignati, smettendo di seguire le due sui social. Serena Enardu ha cancellato il post alcune ore dopo e ha poi pubblicato una video storia su Instagram per scusarsi dell’accaduto.

Leggi anche: Morte del piccolo Gioele e il suicidio di mamma Viviana: nuova ipotesi

Bandiera nazista sul tavolo, il post di scuse delle sorelle Enardu

Insieme alla sorella ha poi scritto un messaggio di scuse. In questo, le due ex Gf hanno spiegato “siamo andate a un compleanno a sorpresa. Quando è arrivata la torta, abbiamo fatto delle stories per postarlo sui social e si è creato il caos, giustamente, sul simbolo della svastica. Il marito, ingenuamente, gliel’ha fatto mettere sulla torta perché lei è un po’ tiranno e quindi in maniera superficiale è stata utilizzata quell’immagine. Noi ci dissociamo completamente da quel simbolo e dall’ideologia nazista. Se in qualche modo abbiamo toccato la sensibilità di qualcuno chiediamo scusa. Siamo state superficiali anche noi a non renderci conto che si trattava di un contenuto che non andava pubblicato. A volte ci sono dei momenti di leggerezza e non sempre si pensa proprio a tutto”.

Leggi anche: Brescia, cade dalla moto e muore: aveva solo 18 anni