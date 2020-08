Il fratello del presidente degli Usa Donald Trump, Robert, è ricoverato all’ospedale di New York in gravi condizioni di salute

Il fratello minore del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Robert, è stato ricoverato in un ospedale di New York e nelle prossime ore il tycoon prenderà il primo volo per andarlo a trovare. Il settantaduenne è in condizioni molto gravi, ma ulteriori informazioni sui motivi del ricovero non sono state rese ancora note. Non è dunque chiaro se possa centrare qualcosa il Covid-19 o meno.

Kayleighe McEnamy, portavoce della Casa Bianca, ha confermato la notizia e ci ha tenuto a sottolineare che i due fratelli hanno un rapporto molto buono. Robert, infatti, è l’unico fratello minore di Donald. I due poi hanno due sorelle maggiori Maryanne, Elizabeth ed un fratello morto nel 1981 a 43 anni. Tornando a Robert, c’è da dire che già a giugno l’uomo era stato ricoverato in terapia intensiva al Mount Sinai Hospital di New York rimanendovi per più di una settimana.

Donald Trump, chi è suo fratello Robert

Robert, così come il fratello, è impegnato negli affari di famiglia ma non si è mai esposto come Donald nella vita pubblica. Dopo essersi spostato nel 1992, dopo venticinque anni di matrimonio, ha divorziato. Successivamente si è trasferito a Millbrook, nella valle dell’Hudson, fuori da New York, con la sua ex segretaria Ann Marie Pallan che ha poi sposato nel marzo scorso. I due hanno dato vita a diverse iniziative di solidarietà con l’associazione no profit Angels of Lights. Alcuni spesso lo hanno elogiato, screditando il fratello: “Non è appariscente come il fratello, non capisco come possano far parte della stessa famiglia”.

