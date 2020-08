Diletta Leotta infiamma il Ferragosto: curve da sogno in vacanza per la showgirl catanese. Il lato B infiamma i fan di Instagram

L’estate di Diletta Leotta procede nel migliore dei modi anche da single. La fine della storia con il pugile Daniele Scardina non sembra averle creato grossi scompensi e tra un’uscita con le amiche e un post su Instagram, si gode a pieno le meritate vacanze. Gli impegni con Dazn e Radio 105 riprenderanno a breve, ma per il momento l’unico scopo è quello di rilassarsi e ricaricare le batterie dopo un anno particolarmente pesante.

La showgirl catanese ha scelto proprio la sua Sicilia per l’estate 2020, tra spiagge da sogno e mare cristallino. Ovviamente ad esaltare le bellezze del posto sono le sue curve mozzafiato, sempre ben rappresentate dagli scatti social. I milioni di fan su Instagram ringraziano e attendono la quotidiana esplosione di fascino.

Diletta Leotta infiamma il Ferragosto: curve da sogno al mare

Visualizza questo post su Instagram Anche a Ferragosto, stay fit ! 💪🏼 @buddyfit_it Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 15 Ago 2020 alle ore 3:02 PDT

Nell’ultimo post Diletta fa un omaggio ad uno dei suoi sponsor e soprattutto lancia un messaggio: “Anche a Ferragosto Stay Fit”. Sicuramente per lei la forma fisica non è un problema, tra gli allenamenti e i trattamenti di bellezza a cui non rinuncia nemmeno in vacanza. Una vera atleta, degna dei campioni che solitamente racconta nei pre e post partita dal campo.

Lo scatto al tramonto la immortala in una splendida location siciliana vestita di tutto punto, pronta per una bella corsa. Sia il Lato A che il B sono esaltati dalla mise attillata, perfetta per l’aerobica ma anche per far sognare i fan.

Uno dei commenti più divertenti recita: “Che bel tramonto, possiamo anche ammirare l’allineamento di Giove e Saturno…”

Una serie di battute tra i migliaia di messaggi che gli ammiratori non lesinano mai. D’altronde a lei sembrano far piacere…

