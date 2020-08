Covid-19, mascherina obbligatoria nel territorio del Molise. Dopo un po’ di settimane in cui non c’era l’obbligo, ora si ritorna a prepararsi per il peggio.

Il Covid-19 non ha ancora trovato la sua sconfitta in seguito alla sintetizzazione di un vaccino che possa abbatterlo. Pertanto, con i casi in Italia che continuano ad aumentare anche se non più con i ritmi spaventosi che hanno caratterizzato il recente passato, è necessario fare attenzione. Anche perché data la velocità con cui il virus si diffonde e la facilità con cui passa da persona a persona negli ambienti affollati, è necessario che si faccia attenzione massima. Bisogna rispettare le linee guida imposte dall’OMS e dal governo, nonché usare quel buon senso che certe volte non vediamo applicato. Intanto nelle Marche è stato reintrodotto l’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto. Dopo settimane in cui la prescrizione prevedeva soltanto i luoghi chiusi, ora si ritorna a fare attenzione anche all’esterno.

Covid-19, mascherina obbligatoria in Molise: ritorna l’allerta

Il motivo principale di questa repentina inversione è stata soprattutto il numero di turisti che si sono riversati nella regione. L’ordinanza è stata promulgata dal sindaco Candido Paglione, ed obbliga tutti ad Isernia ad avere la mascherina, anche all’aperto. La località sciistica è infatti piena zeppa di turisti ed il rischio di un focolaio è alto se non si prendono delle contromisure drastiche. Solo i bambini al di sotto dei 6 anni sono esclusi da questa restrizione, per tutti gli altri è necessario però avere la solita mascherina sul volto. Sarà poi premura del sindaco cercare di far rispettare queste regole con controlli e sanzioni. E’ un momento delicato, per tutti, proteggerci ora è fondamentale più che mai, per evitare nuovi focolai e nuovi decessi tra le persone del Paese e non solo, essendosi dei turisti nella zona.

