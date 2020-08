Covid-19, il bollettino del 15 agosto: boom di contagi, 4 morti come annunciato proprio in questi istanti dalla Protezione Civile.

Pessime notizie in Italia per quel che riguarda l’emergenza Covid-19. Come annunciato proprio in questi istanti dalla Protezione Civile nel consueto bollettino, c’è da registrare un nuovo aumento di contagi che sono saliti addirittura a 629 nelle ultime ventiquattro ore. Il totale dei casi totali, dunque, è ora 253.438, mentre i morti sono 4 e le persone guarite 314.

I maggiori incrementi si registrano in tre regioni, ovvero Veneto (120), Lombardia (94) ed Emilia Romagna (71), mentre in Trentino e Valle d’Aosta non si sono registrati nuovi casi. I tamponi effettuati nelle ultime ventiquattro ore sono esattamente 53.123, mentre ieri ammontavano a 46.72.

Situazione, dunque, da monitorare con particolare attenzione dal momento che per l’ennesimo volta si assiste ad un sostanziale aumento di contagi nel nostro paese.

