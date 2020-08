Torna a far paura il Coronavirus con Ranieri Guerra, esponente dell’Oms, che invita alla cautela. Per Guerra in poco tempo si può tornare in piena crisi.

Il Coronavirus torna a far paura all’Oms e all’Europa intera. Dopo aver passato la fase 1, il Vecchio Contininente sembrava aver arginato la pandemia ed invece la situazione contagi torna a complicarsi. Infatti proprio gli ultimi bollettini hanno rialzato l’allerta Coronavirus, con la Francia che solamente nella giornata di ieri ha segnato 2.800 contagi.

Così sulla situazione Coronavirus in Europa è tornato a parlare Ranieri Guerra, esponente Oms che ha cercato di lanciare un messaggio importante. Il direttore aggiunto dell’Oms ha dichiarato che la preoccupazione è tangibile, specialmente in questa fase di lenta ricrescita dei casi. Dai trecento, ai quattrocento fino agli oltre cinquecento nuovi casi delle ultime 24 ore in Italia. Andiamo quindi a vedere le parole di Ranieri Guerra, su una possibile nuova fase uno causata dal nuovo aumento di casi.

Coronavirus, il punto di Guerra (Oms): “La gente non ha compreso quanto siamo in pericolo”

In una lunga intervista il direttore aggiunto dell’Oms, distaccato a Roma per seguire da vicino la situazione dell’Italia, ha aggiornato il popolo sui rischi di un possibile ritorno del Coronavirus.

Ranieri Guerra non nega che tutta l’Organizzazione Mondiale della Sanità è preoccupata per una nuova ondata di Coronavirus. Infatti siamo in una fase di lenta risalita di casi, e come attesta Guerra, la gente non sembra comprendere la gravità della situazione. Per il direttore distaccato bisogna agire adesso, per evitare un nuovo lockdown nel mese di settembre. Con un battito d’ali si potrebbe tornare in crisi, con la crescita della pandemia che diventa sempre più rapida.

Inoltre per Ranieri Guerra la situazione è ancora in pugno, ma adesso bisognerebbe rialzare la guardia per evitare una crescita ulteriore dei contagi. Bisogna così seguire le tre regole base: indossare la mascherina, distanziamento sociale e costante igienizzazione delle mani. Come spiega sempre il direttore dell’Oms, il rischio è arrivare alla riapertura delle scuole con un numero di casi talmente alto da renderla pericolosa.

Guerra ha concluso il suo discorso raccomandando i paesi a premere il piede sul freno, prima di andare a sbattere. L’Italia è a buon punto, ma basti vedere l’aumento di casi di Spagna e Francia, per capire che la situazione può precipitare da un momento all’altro, specie con il rientro dalle vacanze di persone inconsapevolmente infette.

