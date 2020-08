Il rapporto sulla criminalità redatto dal Viminale e presentato dalla Ministra degli Interni Lucia Lamorgese, mostra come il lockdown imposto dal governo per fronteggiare l’epidemia di coronavirus, ha fatto diminuire sensibilmente il numero dei crimini nel paese.

La Ministra degli Interni Lucia Lamorgese, durante la tradizionale conferenza stampa di Ferragosto, ha fornito i dati relativi alla criminalità di quest’anno. Quello che emerge, è che il lockdown ha contribuito a ridurre sensibilmente il numero dei delitti che sono stati compiuti in Italia nel 2020. Il report redatto dal Viminale evidenzia infatti un calo dei delitti del 18 per cento. Una diminuzione molto significativa che ha riguardato quasi tutte le tipologie di reato, dagli omicidi alle rapine o ai furti. Intanto nella giornata di oggi, Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha rilasciato un’intervista al Corriera della Sera in cui ha espresso alcune considerazioni sullo stato attuale della pandemia in Europa.

Coronavirus, le dichiarazioni del direttore aggiunto dell’Oms

Guerra ha spiegato che all’interno dell’Oms regna una certa preoccupazione per una possibile seconda ondata di contagi. Il funzionario ha poi spiegato che un ulteriore motivo di allarme a riguardo, è rappresentato dal fatto che a suo parere le persone, specialmente dopo la fine del lockdown, non sembrano aver compreso in pieno la gravità della situazione. Per Guerra è fondamentale in questo momento che la popolazione non abbassi la guardia e continui a rispettare le norme imposte dal governo per il contenimento del virus nella maniera più rigorosa possibile. Per il direttore dell’Oms è inoltre importantissimo cercare di arrivare al momento della riapertura delle scuole con il più basso numero di contagi possibile. Questo perché è “matematico che la curva col ritorno in aula salirebbe ancora”.

