Champions League, Manchester City-Lione 1-3: clamorosa sorpresa nell’ultimo Quarto di finale a Lisbona, i francesi giocheranno contro il Bayern

Saranno semifinali a sorpresa, quelle della Champions League a Lisbona. Martedì sera PSG-Lipsia e mercoledì Bayern Monaco-Lione. I francesi hanno battuto il Manchester City e così per la terza volta di fila Pep Guardiola esce ai Quarti di finale.

Una buona occasione in avvio per la squadra di Guardiola, che però non è concretizzata, e poco alla volta i francesi prendono le misure. Difesa e contropiede, le armi di Rudi Garcia che hanno già funzionato benissimo contro la Juventus, si rivelano letali anche in questa occasione. Al 24′ Cornet, partito in posizione regolare, beffa Ederson sopreso nella terra di mezzo.

Il City ci mette un po’ a riorganizzarsi, nella ripresa mette sotto i francesi ma c’è semlpre un ultimo padssaggio sbagliato. Fino a quando Sterling non s’inventa un controllo perfetto come l’assist per De Bruyne che di piatto centra l’angolo.

La storia della partita però cambia in pochi minuti. Al 79′ Dembelè, ancora in contropiede e ancora con Ederson incerto. Sette minuti dopo Sterling sbaglia un gol incredibile a tre metri dalla porta e praticamente sull’azione successiva ancora Dembelè approfitta di una papera del portiere avversario.

