Il prossimo acquisto di calciomercato del Milan potrebbe arrivare dalla Premier League: si lavora per il colpo da 30 milioni di euro

Il Milan è pienamente immerso in quelle che sono le dinamiche di mercato visto che la propria stagione è finita. La prossima stagione ci sarà da battagliare su tre fronti e per ottenere i successi sperati c’è bisogno che il mercato faccia fare il salto di qualità. Dopo l’acquisto in prospettiva di Roback, classe 2003, dall’Hammarby e quello di Kalulu dal Lione, il prossimo potrebbe arrivare dalla Premier League. Secondo quanto riferito da Tuttosport, i rossoneri starebbero lavorando per accaparrarsi l’esterno sinistro Dwight McNeil. Il calciatore, classe ’99, in questa stagione ha contribuito alla salvezza del Burnley con ottime prestazioni contornate da 2 gol e 6 assist.

I rossoneri sarebbero in vantaggio anche rispetto al Leicester, altro club interessato, ma non sarà comunque facile riuscire ad acquistarlo. Gli inglesi infatti chiedono circa 30 milioni di euro, mentre il Milan vorrebbe abbassare la cifra o quantomeno dilazionare il pagamento a partire dal prossimo anno dopo un prestito iniziale.

Calciomercato Milan, serve un colpo in difesa: tre calciatori nel mirino

Il Milan, per rinforzarsi, starebbe pensando di acquistare un difensore da affiancare a Romagnoli. Diversi sono i nomi circolati nelle ultime settimane, alcuni più di altri, ma il preferito di Maldini sarebbe Nikola Milenkovic della Fiorentina. Il serbo, attenzionato da mezza Europa, ha un prezzo di circa 35 milioni di euro. In Italia anche il Napoli, che potrebbe cedere Koulibaly, lo avrebbe messo nella lista dei possibili acquisti.

I rossoneri però hanno due alternative, secondo quanto riferito da Tuttosport, qualora Milenkovic non arrivasse. Il primo è Kristoffer Ajer del Celtic, il quale viene valutato 35 milioni, ed il giovane Fofana del Saint–Etienne.

