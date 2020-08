Perde il controllo della sua moto e muore all’età di soli 18 anni: il tragico incidente è avvenuto a Brescia. Tutti i dettagli della vicenda

Un terribile incidente si è verificato giovedì sera, 13 agosto, sulle strade di Brescia nei pressi di una rotonda con un cantiere stradale aperto. Un ragazzo di 18 anni, in sella alla sua moto, percorreva viale Sant’Eufemia quando, dopo aver perso il controllo del proprio mezzo, si sarebbe schiantato sull’asfalto volando per decine di metri.

Alcuni automobilisti che erano di passaggio l’hanno soccorso e chiamato i sanitari, i quali, arrivati prontamente sul posto, l’hanno trasportato all’ospedale in codice rosso. I medici purtroppo non sono riusciti a salvarlo a causa delle gravissime condizioni in cui versava. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo non avrebbe notato l’ostacolo introdotto dal cantiere che era segnalato.

Brescia, la morte di Nicolò ha sconvolto un’intera comunità

La morte di Nicolò Bagnuolo, così si chiamava la vittima, ha sconvolto l’intera comunità di Borgostallo dove viveva insieme a tutta la sua famiglia. Il padre è molto conosciuto essendo il titolare di una ditta di autotrasporti ed appassionato di moto, passione trasmetta al figlio. Ora si è in attesa del nulla osta del magistrato per l’ultimo saluto.

Sempre nel milanese, precisamente a Sesto San Giovanni, venerdì scorso si è verificato un altro incidente. Un uomo di 71 anni, a bordo di una moto, è rimasto ferito gravemente dopo lo scontro con un’automobile in viale Fulvio Testi all’angolo con via Giancarlo Clerici. Trasportato da un’ambulanza all’ospedale Niguarda di Milano, ha riportato un forte trauma cranico. Non sarebbe comunque in pericolo di vita. L’automobilista, un 48 enne, ha invece riportato qualche contusione.

