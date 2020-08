Il Governo degli Usa attacca la prestigiosa Università di Yale. Infatti secondo il governo favorisce gli afroamericani e discrimina bianchi ed asiatici.

Il Governo Usa alza un vero e proprio polverone sulla prestigiosa Università di Yale. Infatti secondo il Ministero di Giustizia, il fattore razza sarebbe utilizzato a favore degli afroamericano, discriminando gli studenti bianchi ed asiatici. Poi, dopo la considerazione del Ministero di Giustizia, è partita anche l’accusa di violazione del Civil Rights Act, pubblicato nel 1964.

Sempre il Ministero di Giustizia americano ha pubblicato un’inchiesta avviata due anni fa, dopo la denuncia di un gruppo di studenti bianchi ed asiatici. Secondo il rapporto del Ministero, La prestigiosa università discrimina su base di razza e di provenienza sul processo di ammissione all’Università. Dopo l’inchiesta, il Ministero afferma che i candidati bianchi ed asiatici hanno un decimo di possibilità di essere ammessi rispetto agli studenti afroamericani.

Usa, il Ministero di Giustizia accusa Yale: “Tutte gli studenti devono essere trattati con decenza e rispetto”

Ma il ministero della giustizia Usa non si è limitato solamente a svolgere l’inchiesta. Infatti dopo è partita anche l’accusa nei confronti dell’università di Yale. Per il Ministero tutte le persone dovrebbero essere trattati con rispetto e con decenza, indipendentemente dalla proprio razza o nazione di provenienza.

Inoltre per il segretario, Eric Dreiband, non esiste una forma piacevole di discriminazione razziale, sottolineando che la divisione degli americani in blocchi etnici incoraggia stereotipi, amarezza e divisione.

Dopo l’indagine, il Ministero di Giustizia ha scoperto una violazione del Civil Rights Act del 1964, da parte dell’Università di Yale. La prestigiosa università di Yale, però, ha subito rilanciato al mittente le accuse, anticipando che non cambierà le pratiche per l’ammissione all’Università, specialmente se sulla base di un’accusa definita “frettolosa e priva di merito“.

Un portavoce dell’Università ha spiegato tutto il suo stupore nei confronti della decisione presa dal Dipartimento di Giustizia, specialmente prima che la stessa Università abbia fornito tutto il materiale richiesto dal Ministero.

L.P.

