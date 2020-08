Trumo chiede più acqua in doccia per avere capelli perfetti. Il Governo lo accontenta ed aumenterà la pressione dai rubinetti.

Il presidente degli Usa, Donald Trump, torna a far discutere con un’altra proposta alquanto inusuale che riguarda i propri capelli. Infatti il tycoon ha chiesto al governo più acqua dalla doccia per avere dei capelli perfetti. Non solo, con una pandemia da superare, il 45esimo presidente americano ci ha tenuto a dispensare consigli al popolo americano, sul come avere dei capelli come i suoi.

In passato, proprio la capigliatura di Donald Trump è stato oggettoo di satira da parte dei stand-up comedian americani. Per molti, i capelli del tycoon sono frutto di un trapianto. Tanto che in televisione, il presidente si era fatto gettare un secchio d’acqua in testa per dimostrare di nona vere una capigliatura trapiantata.

Trump, stavolta si spinge oltre e decide di proporre addirittura una normativa nazionale, secondo la quale ci dovrebbero essere nuovi standard per avere un flusso d’acqua più potente dalle docce degli americani.

Così il dipartimento dell’Energia ha proposto di superare il limite di 2,5 galloni d’acqua (9,5 litri circa), che ogni soffione può erogare al minuto. La legge fu imposta nel 1992, proprio per evitare gli sprechi idrici.

Trump, i capelli e le lamentele per lo scarso flusso d’acqua: le priorità del tycoon

In un momento di crisi, come quello che stanno vivendo gli Usa a causa della pandemia, Trump ha in mente altre priorità. Per il presidente è indispensabile avere dei capelli perfetti, con una lamentela dopo la sua ultima uscita pubblica in Ohio. Per il tycoon è addirittura inaccettabile non avere tanta acqua dai rubinetti.

In barba alle leggi sullo spreco idrico, il presidente americano ha affermato che non bisogna sciacquarsi una sola volta, ma ben 10-15 volte. La lamentela si è conclusa con una frase che ha fatto il giro del mondo in pochi minuti. Infatti proprio Trump ha affermato: “Non so vi, ma i miei capelli devono essere perfetti“.

Ovviamente, sono subito arrivate le critiche dei consumatori, che hanno affermato l’importanza delle regole attuali, che permettono di risparmiare denaro utilizzando meno acqua e carburante. Ma il dipartimento di Trump non si è fermato solamente al tema doccia, ma anche a quello “Lavatrice”. Cambiando gli standard, però, gli ambientalisti sostengono che possano aumentare i costi di energia ed acqua.

Così Trump continua ad arrancare nei sondaggi, e le sue ultime uscite stanno facendo crollare le quotazioni del presidente in vista delle elezioni del 3 novembre. Inoltre, con queste ultime dichiarazioni, il tycoon potrebbe incappare in una nuova battaglia giudiziaria. Solamente il terzo giorno di novembre il popolo americano capirà se Trump continuerà a guidare il paese o se passerà il testimone a Joe Biden.

L.P.

