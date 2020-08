Siria: il discorso ai membri del nuovo Parlamento del presidente Bashar Al-Assad è stato interrotto a causa di un lieve malore. Si parla di “calo di pressione”.

L’agenzia ufficiale del regime di Damasco (Sana), come fa sapere Adnkronos, ha fatto sapere che dopo aver parlato per circa trenta minuti, il presidente Bashar Al-Assad ha interrotto il suo discorso ai membri del nuovo Parlamento e si è assentato per un minuto. La causa dell’interruzione, da quanto si apprende, è un lieve malore che ha colpito il presidente, un malore dovuto a un calo di pressione.

Lo stesso canale Twitter ufficiale della presidenza siriana ha poi confermato che “Assad ha sofferto di un abbassamento della pressione”. Attimi di paura per i nuovi parlamentari, eletti lo scorso 19 luglio. Il discorso, come riporta l’agenzia Adnkronos, si è tenuto nel palazzo del popolo e non nella sede del Parlamento. La scelta è dovuta alle stringenti norme per bloccare la diffusione del Coronavirus.

Leggi anche >>> Israele, sventato un attacco a confine con la Siria

Coronavirus, la situazione in Siria

La scelta di far parare il presidente Bashar Al-Assad nel palazzo del popolo è dovuta alla situazione emergenziale che tutto il mondo sta affrontando. Nonostante i casi siriani di Coronavirus siano ben più bassi rispetto a Paesi come Usa e Brasile, la prudenza non è mai troppa. La Siria, in base ai dati registrati dalla Johns Hopkins University, conta, ad oggi, un totale di 1.432 casi di Coronavirus. Sono 55 i decessi nel Paese. La Siria precede, di poco, l’Uruguay, che conta 1.409 casi di Covid-19 e 37 morti. Il primo Paese al mondo per numero di contagi rimane l’America di Trump, con 5.254.171 contagi e 167.242 decessi. Fa seguito agli Usa il Brasile, con 3.224.876 contagi totali. Più basso il numero di decessi in Brasile: 105.463.

Potrebbe interessarti anche: Coronavirus, bloccare apertura di nuovi ristoranti fino a Dicembre 2021

F.A.