Sequestro al Duomo di Milano, è stato interrogato quest’oggi il 26enni egiziano arrestato due giorni fa. Nel frattempo, dalle indagini dell’antiterrorismo, emergono novità importanti.

Giornata di interrogatorio ieri per Mahmoud Elhosary, il 26enne egiziano che due giorni preso in ostaggio un vigilante in turno al Duomo di Milano. Ma dal ragazzo non sono arrivate risposte concrete. Anzi: come riporta l’ANSA, piuttosto, solo giunte solo farneticazioni senza senso dal nord africano davanti al gip.

Sequestro al Duomo di Milano, le ultime sul soggetto arrestato

Interrogato a San Vittore, il ragazzo ha iniziato a pronunciare frasi assurde come ‘mi hanno drogato’ e gli è stato consigliato, anche dal suo stesso avvocato, di avvalersi della facoltà di non rispondere. Tuttavia adesso, come prevede la prassi, sarà necessaria una perizia psichiatrica per il soggetto.

L’intento è quello di capire se è capace di intendere o volere o se vi è qualche problematica alla base. Nel frattempo continuano le indagini della Digos di Milano coordinate dal capo del pool antiterrorismo Alberto Nobili. Quest’ultimo ha anche presenziato all’incontro, ma al momento non sembrerebbe essere collegato a un possibile atto di terrorismo.

Nel frattempo è emerso che l’egiziano era già noto alle forze dell’ordine milanesi. Nel 2016, infatti, fu arrestato per tentata rapina all’aeroporto di Malpensa e al rientro in patria seguì un percorso per cure relative ad ansia, psicosi e depressione. Pochi mesi dopo rientrò nuovamente nel Bel Paese ma non volle più continuare con le cure.

