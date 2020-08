In Sardegna, sull’isola di Tavolara è morto Giuliano Stenghel: alpinista molto noto nell’ambiente, e conosciuto da tutti sotto il nome di Sten. Le cause della sua morte sono ancora da chiarire.

È successo a Tavolara, isola di 5,9 km² della Sardegna nord-orientale, facente parte del comune di Olbia nella subregione della Gallura. Qui, un noto alpinista è morto precipitando dalla cima di Tavolara, dal punto in cui finisce la ferrata della Via degli Angeli. Il suo corpo è rimbalzato sulle pareti rocciose fino a cadere in mare.

Stando a quanto riportato da La Nuova Sardegna, la vittima è Giuliano Stenghel. Alpinista molto noto nell’ambiente, e conosciuto da tutti sotto il nome di Sten, amava la Sardegna. Domiciliava a Porto San Paolo, località di villeggiatura situata sulla parte orientale Sarda; di fronte all’isola di Tavolara e poco distante dalla Costa Smeralda.

Potrebbe interessarti anche: Sardegna, richiudono le discoteche all’aperto: niente proroga

Potrebbe interessarti anche: Sardegna, sub travolto da motoscafo muore dissanguato in acqua

La dinamica della tragedia