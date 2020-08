Per la serie ricette dolci, i Donuts: queste gustosissime ciambelle americane sono semplicissime da preparare. Il risultato è grandioso.

I Donuts rappresentano le classiche ciambelline americane, divenute famosissime grazie alla serie animata “The Simpson”. Dall’America, questi dolcetti, molto sfiziosi, hanno letteralmente fatto il giro del mondo e, grazie alla loro semplice preparazione, possono essere gustati da tutti. Vediamo insieme come preparare degli ottimi Donuts.

Donuts: gli ingredienti

Farina 00: 250 g

Farina Manitoba: 250 g

Lievito di birra: 12 g

Latte: 250 ml

Zucchero: 70 g

Uova: 2

Burro: 75 g

Estratto di vaniglia: un cucchiaino

Sale fino: 6 g

Acqua calda (per glassare): q.b.

Coloranti alimentari

Burro (per la glassa): 20 g

Cioccolato fondente: 50 g

Zucchero a velo: 150 g

Olio di semi di arachide

Codette colorate

Ricette dolci: la preparazione dei Donuts

Iniziamo la preparazione dei Donuts versando il lievito di birra, sbriciolato, in una ciotola. Aggiungiamo un cucchiaino di zucchero e un po’ di latte tiepido (non tutto). Mescoliamo il tutto. Aggiungiamo in una ciotola le due farine e, mentre mescoliamo, uniamo il composto. A questo punto uniamo le uova, lo zucchero, la vaniglia e poi il sale. Se disponiamo di una planetaria utilizziamola, altrimenti montiamo a mano. Dopo aver compattato il composto, uniamo il burro a cubetti (precedentemente tolto dal frigo per farlo ammorbidire). Mescoliamo, fino a quando il composto non risulterà ben compatto e morbido. Stendiamolo ora al mattarello, ottenendo lo spessore di un centimetro. Usiamo due coppapasta: uno del diametro di 8 centimetri e uno di 3 centimetri. Questi ci aiuteranno a formare le classiche forme delle ciambelle.

Una volta ottenute le forme, mettiamo i nostri Donuts su una teglia ricoperta di carta forno. Mettiamoli nel forno, spento, ma con la luce accesa. Termineranno l’ultima fase di lievitazione. Questa operazione richiederà 40 minuti circa.

Prepariamo ora le glasse. Versiamo il burro fuso nello zucchero a velo. Dividiamo il composto in tre ciotole: in una metteremo molta acqua calda, in modo tale da ottenere una glassa ben lucida e trasparente. Ora andiamo a fare la glassa al cioccolato e quella rosa. Nella seconda ciotola, oltre all’acqua, aggiungiamo il cioccolato fuso. Nella terza, invece, andiamo ad aggiungere il colorante rosa e quattro o cinque cucchiaini di zucchero a velo in più.

Siamo pronti per la frittura: scaldiamo l’olio a 175 gradi e immergiamo i nostri Donuts. Quando l’impasto risulterà ben dorato, sarà pronto. Lasciamoli raffreddare un po’ e adagiamoli sulla carta forno. Quando saranno tiepidi, immergiamo uno dei due lati nella glassa. Cospargiamoli poi, in base al gusto, con le caramelline di zucchero colorate, le cosiddette codette. Lasciamo riposare qualche minuto e saranno pronti per essere gustati.

