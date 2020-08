Torna l’NBA con sette risultati dell notte. Portland vince in rimonta e conquistal’ottava piazza, Phoenix resta imbattuta ma è eliminata dai playoffs.

Altra notte con la regular season NBA, che offre ben sette risultati nella notte. Contemporaneamente hanno giocato le quattro compagini ad Ovest che lottano per il play-in: Portland Trail Blazers, Memphis Grizzlies, San Antonio Spurs e Phoenix Suns. Andiamo quindi a vedere il recap della notte NBA.

La giornata NBA si è aperta con la partita tra Boston Celtics e Washington Wizards, che si è conclusa con la vittoria della compagine della capitale. A guidare Washington alla vittoria ci hanno pensato i 26 punti di Thomas Bryant. Mentre ai Celtics non bastano i 23 punti di Javonte Green.

Dopo Celtics-Wizards, sono scesi in campo i Sacramento Kings, che hanno sorpreso i Los Angeles Lakers, conquistando la vittoria. Grande protagonista della partita Buddy Hield, che partendo dalla panchina ha prodotto 28 punti, a cui si sono aggiunti i 27 punti di Bogdan Bogdanovic. Ai Lakers non bastano i 19 punti di Dion Waiters.

I Memphis Grizzlies conquistano un importante vittoria contro i Milwaukee Bucks, accedendo così al play-in. A guidare la compagine del Tennessee ci hanno pensato i 31 punti di Dillon Brooks, a cui si aggiunge la tripla doppia di Ja Morant ed i 26 punti con 19 rimbalzi del lungo lituano Jonas Valanciunas.

Vincono, restano imbattuti ma vengono comunque eliminati dalla corsa ai Playoffs i Phoenix Suns. Ancora una volta il grande protagonista è Devin Booker, con 27 punti. Ai Dallas Mavericks non bastano i 18 punti con 20 rimbalzi di Boban Marjanovic, per evitare la sconfitta.

NBA, risultati della notte: Portland vince e conquista il play-in

Il quinto incontro del match è quello tra San Antonio Spurs e Utah Jazz. Proprio contro i mormoni si spegne la rimonta playoffs dei texani, che escono sconfitti nonostante i 24 punti del rookie Keldon Johnson. A condurre i Jazz alla vittoria ci pensano i 18 punti di Rayjon Tucker.

I Portland Trail Blazers rimontano i Brooklyn Nets e conquistano i play-in, con l’ottava testa di serie. Ancora una volta ci pensa Damian Lillard a guidare la franchigia dell’Oregon, con ben 42 punti. Ai 42 di Lillard si sono aggiunti i 25 punti di C.J. McCollum ed i 22 di Jusuf Nurkic. Mentre ai Nets non bastano i 37 punti di un solidissimo Caris LeVert.

Conclude la giornata la partita tra gli Orlando Magic ed i New Orleans Pelicans. Vittoria per la franchigia della Florida, grazie ai 23 punti di Nikola Vucevic. Ai New Orleans Pelicans non bastano i 31 punti di Fred Jackson per evitare la sconfitta.

L.P.

