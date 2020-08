Morto bambino ferito dal nonno, la tristissima notizia è arrivata pochissimi minuti fa e inevitabilmente conferma il peggior scenario esposto da molti nella giornata di ieri.

Alla fine è morto il piccolino ferito dal nonno con un’arma da fuoco. La situazione è davvero tragica come la dinamica dell’incidente. Come vi abbiamo riportato ieri, infatti, il piccolino di sette anni era andato a casa del nonno insieme al padre. Mentre il genitore era in bagno, il piccino è rimasto in stanza con il nonno, che stava pulendo la sua pistola, regolarmente registrata e in possesso. Proprio mentre le opzioni di pulizia dell’arma erano in corso, però, qualcosa è andato terribilmente storto. Dalla pistola del vecchio uomo è partito un proiettile che si è conficcato proprio nel cranio del piccolino. Immediatamente il padre è uscito dal bagno e si è recato in ospedale per cercare di salvare il piccolino. Purtroppo, però, ieri è stata dichiarata la morte cerebrale.

LEGGI ANCHE —> Covid, Boccia: “Pronta una stretta”. E non esclude un nuovo lockdown

Morto il bambino colpito dalla pistola del nonno a Roma

Quasi 24 ore dopo la morte cerebrale del bambino sopraggiunge anche il decesso. Il piccolino era in condizioni troppo gravi e, riporta Sky, non è riuscito a combattere contro i danni riportati a livello nervoso. Una vera e propria tragedia che ha scombussolato l’intera nazione. L’anziano è stato ascoltato dagli inquirenti, che ora stanno riflettendo sulla sua versione e su cosa fare dal punto di vista legale. Una tragica fatalità che però potrebbe essere classificata come omicidio colposo nelle aule dei tribunali. Intanto, però, si piange la tragica scomparsa di un bambino di appena 7 anni, che è deceduto in maniera tragica e grottesca. Gli inquirenti indagano, la famiglia piange il piccino.

LEGGI ANCHE —> Mauritius, la strana iniziativa degli abitanti per salvare il mare