Mauritius, la strana iniziativa degli abitanti per salvare il mare. Dopo la rottura della petroliera e il disastro ambientale causato, si cerca di limitare i danni come possibile

Una grave fuoriuscita di petrolio vicino all’isola delle Mauritius ha creato un disastro ambientale senza precedenti. Circa 2.500 tonnellate di liquido nero si sono riversate in mare dopo la rottura della nave trasportatrice giapponese.

La popolazione locale sta cercando di contribuire in ogni modo a salvare l’ecosistema del paradiso nell’Oceano Indiano. L’ultima iniziativa riguarda la donazione dei capelli per costruire assieme alle bottiglie di plastica delle barriere per impedire la fuoriuscita di altro materiale inquinante.

Migliaia di studenti, attivisti ambientali e residenti hanno lavorato 24 ore su 24 cercando di ridurre i danni alle coste incontaminate dell’isola.

Il clima non ottimale, con vento forte e mare mosso, sta complicando le cose, incrinando ancora di più lo scafo della petroliera, ancora carica di carburante.

Mauritius, l’iniziativa degli abitanti per salvare il mare: donare i capelli

Mentre il paese ha dichiarato uno stato di “emergenza nazionale”, i cittadini della zona sono entrati in azione, dopo aver criticato con forza il governo per non aver agito tempestivamente. Volontari sono stati visti raccogliere petrolio dalle rive usando secchi e pale, riempiendo grossi contenitori di “oro nero”.

Le campagne online sono iniziate con gli hashtag #SovNouLagon e #SaveMauritiusReef per convincere più persone a partecipare e donare oggetti essenziali.

In tutta l’isola, le persone hanno raccolto bottiglie d’acqua e barattoli di plastica per creare bracci galleggianti utili a costituire delle barriere protettive. L’obiettivo era quello di creare una specie di diga galleggiante, impedendo al petrolio di invadere la costa.

Le persone hanno anche iniziato a donare i capelli da utilizzare per assorbire l’olio, legandoli alle bottiglie di plastica.

Molti studi hanno dimostrato infatti che i capelli, raccolti da parrucchieri, sono altrettanto validi delle alternative sintetiche quando si tratta di ripulire le fuoriuscite di petrolio greggio sulla terra.

Mauritians are making floating booms of human hair and leaves in a round-the-clock scramble to mop up oil leaking from a grounded Japanese ship onto their beaches https://t.co/8jcUGIfIPs pic.twitter.com/DO4qiQDFaN — Reuters (@Reuters) August 11, 2020

