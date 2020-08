A seguito delle recenti elezioni presidenziali, la Bielorussia sta vivendo una situazione molto delicata: il governo ha annunciato il rilascio di mille manifestanti carcerati.

La situazione in Bielorussia non è proprio rosea. A seguito delle elezioni che hanno visto vincere il presidente in carica Alexander Lukashenko, folle di manifestanti sono scesi in strada e hanno dato voce al loro dissenso. Recentemente, le autorità avevano anche sparato sulle folle, definendo il gesto come un atto difensivo. Dopo i numerosissimi arresti dei giorni scorsi, nei quali era finito anche il giornalista freelance italiano, liberto dopo tre giorni, la presidente del Senato ha annunciato che mille manifestanti arrestati sono stati liberati.

Come riporta l’agenzia di informazione Ansa, la stessa Natalya Kochanova ha fatto sapere che il presidente ha inoltre chiesto di aprire un’indagine su tutti gli arresti.

Leggi anche >>> Bielorussia, convocato vertice Ue dopo scontri tra civili e polizia

Coronavirus, la situazione in Bielorussia e negli altri Paesi

La situazione in Bielorussia con le continue manifestazioni di dissenso per la rielezione del presidente Lukashenko, vanno ad aggravare una situazione già molto difficile, caratterizzata dalla diffusione del Coronavirus. In base ai dati registrati e riportati dalla Johns Hopkins University, la Bielorussia conta, ad oggi, un totale di 69.203 contagi da Coronavirus. I decessi, nel Paese, sono 599. La Bielorussia, per numero di contagi, si trova di poco sopra alla Romania, che conta un totale di 66.631 contagi, ma un numero di decessi decisamente più alto: 2.860.

I Paesi che hanno superato, ormai da tempo, il milione di contagiati sono: Usa, con 5.254.196 contagi; il Brasile, con 3.224.876 casi; l’India, che conta ad oggi un totale di 2.461.190 contagi. L’Italia, in base ai dati restituiti nella giornata di ieri dalla Protezione Civile, conta un totale di 252.235 casi. I decessi nel Paese sono 35.231.

Potrebbe interessarti anche: Covid, le misure della Gran Bretagna non piacciono alla Francia