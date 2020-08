Lotto e SuperEnalotto non andranno in scena, come di consueto, questo sabato perché giorno in rosso del calendario. Già decisa la data del recupero

Ferragosto è festa per tutti, anche per le estrazioni del Lotto – e con esso anche Simbolotto – e del SuperEnalotto. Gli appassionati di questi due giochi dovranno infatti aspettare un po’ prima di ritornare ad attendere le estrazioni delle 20:00. Essendo il 15 agosto un giorno in rosso del calendario, hanno pensato di concedere una pausa anche a Lotto e SuperEnalotto.

Dunque domani, sabato 15 agosto, non ci sarà alcuna estrazione. Le estrazioni del sabato salteranno a lunedì 17 agosto. Ciò significa che la prossima settimana ci saranno 4 estrazioni: oltre quella di lunedì 17, anche martedì 18, giovedì 20 e sabato 22 agosto. Una settimana molto ricca per coloro a cui piace puntare su questi giochi.

Lotto e SuperEnalotto, le ultime estrazioni

Questa settimana ci sono state due estrazioni: martedì 11 e giovedì 13 agosto. Per il concorso numero 79 del SuperEnalotto, i numeri estratti sono stati i seguenti:

SuperEnalotto: 7 9 38 68 78 80

Numero Jolly: 26

Numero Superstar: 45

Jackpot attualmente a 26,6 milioni. Si tratta della seconda vincita più alta dopo l’Euromillions. L’ultimo 6 vincente risale al 7 luglio, il vincitore che ha giocato a Sassari non ha ancora riscosso la sua quota di 59 milioni di euro. Più recente la vincita di soli 2 milioni a Roccabascerana, Avellino, dove il vincitore ha giocato soltanto 15 euro presso il bar Rendez Vous e ne ha incassati un bel po’.

Per quanto riguarda il Lotto, invece, questi sono i numeri estratti per le corrispondenti ruote:

BARI 85 14 3 88 26

CAGLIARI 75 85 81 77 13

FIRENZE 69 86 10 60 36

GENOVA 2 57 16 9 59

MILANO 83 6 51 18 46

NAPOLI 75 80 20 52 47

PALERMO 64 5 73 89 88

ROMA 67 2 60 74 63

TORINO 83 42 23 3 35

VENEZIA 83 87 86 72 88

NAZIONALE 12 77 42 19 32

Come da un anno a questa parte, al Lotto è stato associato un nuovo gioco: il Simbolotto. Questi i risultati di giovedì 13 agosto.

Ruota di Genova:



11-TOPI

36-NACCHERE

6-LUNA

30-CACIO

5-MANO