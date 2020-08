Oggi è un giorno importante per Genova, con il ricordo delle vittime del Ponte Morandi. A due anni dal crollo ci sarà la commemorazione delle vittime.

Sono passati oramai due anni dal tragico crollo del Ponte Morandi, una giornata che ha segnato per sempre Genova ed i suoi cittadini. Nel crollo persero la vita ben 43 persone, in quella che è stata una tragedia senza precedenti. Ancora oggi, infatti tiene banco la questione sulla concessione ad Autostrade. Ma oggi tutte le questioni politiche verranno messe da parte, per dare spazio ad una giornata all’insegna del ricordo.

Infatti durante questo 14 agosto, saranno allestiti degli stand nella zona al di sotto del nuovo Ponte San Giorgio inaugurato lo scorso 3 agosto. All’evento è stato invitato anche il premier Giuseppe Conte. Andiamo a vedere come verranno ricordate le vittime del 14 agosto 2018.

Genova, giornata di commemorazione: come verranno ricordate le vittime del Ponte Morandi

Primo appuntamento per ricordare le vittime si terrà alle ore 09:00, con il minuto di raccoglimento nella chiesa di San Bartolomeo della Certosa. Dopo il minuto di silenzio, ci sarà la messa per il suffraggio delle vittime, tenuta dall’arcivescovo di Genova, il monsignore Marco Tasca.

Secondo appuntamento previsto per le 10:30 nella Radura della Memoria, dove si terrà la cerimonia privata oraganizzata dalle famiglie delle vittime, insieme alle istituzioni. Proprio qui dovrebbero arrivare il premier Giuseppe Conte, in compagnia della Ministra delle infrastrutture Paola De Micheli, il sindaco di Genova Marco Bocci e il presidente della regione Liguria Giovanni Toti.

Alle 11:36 ci sarà un minuto di silenzio, sempre per ricordare le vittime. Previsto anche un minuto di raccoglimento celebrato dall’Imam di Genova Salah Husein. Altro appuntamento è previsto oggi pomeriggio alle 15:00, a Palazzo Tursi sede del Comune. Qui sarà scoperta la targa con il nome delle 43 vittime. Infine in serata sono previste tre fiaccolate, che partono in tre parti differenti della città.

