La Nestlè è stata denunciata per inquinamento dopo che alcuni pescatori hanno trovato migliaia di pesci morti sulle rive di un fiume molto vicino allo stabilimento produttivo.

In Francia, nel fiume Aisne sono stati trovati migliaia di pesci morti. La scoperta è stata fatta da alcuni pescatori della zona. Immediatamente il sospetto è caduto sullo stabilimento della Nestlè che si trova vicinissimo al luogo. E l’ipotesi è stata confermata dallo stesso impianto di produzione che con una nota ha spiegato che si è trattato di un “trabocco occasionale e involontario di effluenti di fanghi biologici, senza presenza di prodotti chimici”. In ogni caso i pescatori hanno deciso di denunciare la multinazionale. Il presidente della Federazione dei pescatori delle Ardenne Michel Adam ha spiegato che le carcasse dei pesci sono anche accumulate sui cigli delle strade e che nel raggio di 8 km “tutto è stato devastato”.

Nestlè, la prefettura dispone analisi acqua per stabilire tipo di inquinamento

La prefettura delle Ardenne, dopo aver svolto un sopralluogo, ha confermato l’ipotesi di inquinamento causata dalla fuoriuscita dei fanghi biologici. I pesci sono morti a causa di una consistente diminuzione del contenuto di ossigeno nell’acqua. Le autorità hanno poi dichiarato che è stata costruita una diga per contenere i danni. Daniel Driviere, presidente di Challerange, una compagnia di pesca ha parlato di un vero e proprio disastro ambientale spiegando che sono stati ritrovate carcasse di pesci morti di una lunghezza superiore al metro e mezzo. Adesso la prefettura ha disposte delle analisi nell’acqua per comprendere se si sia trattato di inquinamento batteriologico o chimico. La situazione comunque è molto seria. Per ricostruire la fauna del fiume saranno necessari più di dieci anni.

