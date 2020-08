Dj morta, continuano le ricerche di Gioele: l’appello del padre. Dopo undici giorni ancora nessuna notizia del figlioletto scomparso

Continuano senza sosta le ricerche del piccolo Gioele, il bambino di 4 anni scomparso dopo la morte della mamma, la Dj Viviana Parisi. La 43enne siciliana è morta il 3 agosto nella zona delle campagne di Caronia, nei pressi dell’autostrada Messina-Palermo. La tragica fine della vocalist è ancora al vaglio degli inquirenti che stanno cercando di ricostruire gli ultimi minuti di quella sera. Dopo aver abbandonato l’autostrada, la sua macchina (un’Opel Corsa) è stata avvistata nella zona di Sant’Agata, come testimoniato da un video delle telecamere di sicurezza.

Attualmente sono impegnati ben 70 agenti delle forze dell’ordine nelle ricerche del piccolo Gioele, da undici giorni disperso. Il papà del bimbo, Daniele Mondello, compagno di Viviana, ha lanciato un disperato appello: “Chiunque sappia qualcosa parli”.

Dj morta, continuano le ricerche di Gioele: 70 uomini impegnati

Daniele Mondello è molto preoccupato per il figlio Gioele e ribadisce: “Se avete notizie vi prego di avvisare la polizia. Io amo il mio piccolo e lo voglio trovare ad ogni costo“.

Un appello accorato di un papà sofferente che per ora non ha raccolto risposta. Dal 3 agosto sia la polizia che i carabinieri, coadiuvati dalla guardia di finanza, dai vigili del fuoco e dalla protezione civile, stanno battendo ogni centimetro quadrato della zona nel messinese per rintracciare Gioele.

L’ultimo video di quella tragica notte mostra il bimbo con la madre in macchina prima della scomparsa a Caronia. Sembra complicato che un ragazzino di 4 anni possa aver compiuto da solo grandi distanze in questi 11 giorni. Proprio per questo motivo i ricercatori stanno setacciando l’area, abbattendo cespugli e utilizzando droni e cani per avere un quadro più chiaro.

Novità sono attese nelle prossime ore.

