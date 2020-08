Discoteche, stretta severa del Veneto e dell’Emilia Romagna contro la movida. Mascherina obbligatoria in pista e non solo: ecco il nuovo provvedimento ufficiale.

Stretta del Veneto e dell’Emilia Romagna verso le discoteche. I governatori Luca Zaia e Stefano Bonaccini, infatti, hanno firmato una nuova ordinanza che mira proprio al luogo di aggregazione della movida.

Discoteche, arriva la stretta nel Veneto e in Emilia

Secondo quanto deciso, i locali dovranno dimezzare la propria capienza per le norme anti-Covid-19 e sarà obbligatorio l’uso della mascherina. Anche e soprattutto in pista durante il divertimento. Una decisione ovviamente non recepita con entusiasmo dai giovani, ma che comporterà seri problemi in caso di non adeguamento.

Le attività che non eseguiranno tali direttive, infatti, verranno chiuse immediatamente. Entrambi gli interventi partiranno proprio da domani nella giornata di Ferragosto. Le normative riguardano ovviamente i locali all’aperto, dal momento che le discoteche al chiuso non hanno mai riaperto da marzo in poi.

“Non possiamo cancellare gli sforzi fatti finora”, ha spiegato il governatore Zaia. “Il rischio che il virur torni prepotentemente è forte e non possiamo permetterlo. Serve allora l’impegno di tutti per evitare tale scenario. Mi rivolgo soprattutto ai giovani, i quali anche durante il lockdown sono stati un modello di responsabilità. Servirà ancora un po’ di pazienza”.

