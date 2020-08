Le misure anti-Covid scelte dalla Gran Bretagna fanno storcere il naso alle autorità francesi, che hanno promesso reciprocità.

A partire dalle prime ore di domani, 15 agosto, la Gran Bretagna metterà in quarantena tutti coloro che ritornano dalle vacanze in Francia e in altri Paesi, tra cui anche l’Olanda. Come riporta Skytg24, le autorità britanniche hanno fatto sapere che “Se arrivi nel Regno Unito dopo le 04:00 (03:00 GMT) di sabato da questi luoghi, dovrai metterti in isolamento per 14 giorni da solo”. I luoghi a cui fa riferimento il ministro dei Trasporti del Regno Unito sono: Francia, Paesi Bassi, Malta, Monaco, Aruba e isole Turks e Caicos.

La scelta, annunciata recentemente dal ministro Grant Shapps, ha suscitato le ire della Francia, che ha criticato molto aspramente le scelte britanniche, annunciando l’utilizzo di “misure reciproche. A dar voce al pensiero francese è stato, il Segretario di Stato incaricato degli Affari Europei, le cui parole sono state riportate da Skytg24. Il Segretario ha sostenuto che si tratta di “Una decisione britannica di cui ci rammarichiamo e che imporrà una misura di reciprocità”.

Covid, non solo Gran Bretagna e Francia: aumento dei casi in tutto il mondo

L’America guidata dal presidente Trump rimane il primo Paese al mondo per numero di contagi: ne conta, ad oggi, 5.249.155. Questi dati, riportati dalla Johns Hopkins University, fanno riflettere le autorità di tutto il mondo, perché si stanno registrando importanti incrementi anche in altri Paesi. Come riporta Skytg24, l’ondata di contagi avanza soprattutto in Centro e Sud America. Il Messico, infatti, ha superato il mezzo milione di contagi, dopo l’incremento di 7.371 nuovi casi nell’ultimo giorno. Il Paese conta, ad oggi, un totale di 505.293 casi, con i decessi che hanno raggiunto quota 55.293.

