Covid, è già pieno allarme in Germania per quanto riguarda il contesto scolastico. Nel Nordreno-Vestfalia, infatti, 12 scuole sono già alle strette con diversi alunni contagiati. Due hanno già chiusi i battenti.

Coronavirus, si blocca di nuovo il sistema scolastico tedesco. Come riporta la stampa nazionale, infatti, nel Nordreno-Vestfalia sono serviti infatti appena due giorni per riscontrare positivi nei 12 istituti scolastici rilanciato in questa fase 3. Nemmeno il tempo di riavviare il nuovo anno, che questo è già costretto ad arrestarsi.

Covid, scuole infette in Germania

Due hanno già dovuto completamente chiudere, mentre per le altre 10 scuole colpite per ora si è deciso di una chiusura parziale con intere classi in quarantena. A riferire tale bilancio sarebbe stato diretta il ministro dell’Istruzione locale in un’intervista domani Rheinische Post e anticipato dal quotidiano.

Una situazione che dovrà mettere in allarme anche l’Italia, dove il sistema scolastico appare tutt’altro che solido e definito malgrado i tempi ormai ristretti. Proprio in questi giorni, intanto, la ministra Lucia Azzolina ha annunciato che in vista del ritorno tra i banchi fissato per il 14 settembre non sarà necessario l’uso della mascherina all’interno delle classi.

Si lavorerà piuttosto sulle distanze, con i vari enti regionali che dovranno trovare in questi giorni spazi adeguati per smistare gli alunni ed evitare assembramenti presso gli edifici e nelle stesse classi.

