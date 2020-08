Coronavirus Parigi, vietati i raduni cittadini con più di 10 persone e rischio di lockdown molto forte, così come in tutta la regione di Marsiglia

Emergenza Coronavirus a Parigi e nella regione di Marsiglia dopo la conferma che una seconda ondata sta colpendo il Paese. Nelle ultime 24 ore infatti sono stati registrati 2.846 nuovi contagi ed erano stati 2.669 nel giorno precedente. Diciotto invece i nuovi decessi portando il totale francese a 30.406 vittime.

Per qusto la prefettura di Parigi ha annunciato che a partire da domani, 15 agosto, sono vietati tutti i raduni di più di 10 persone. Questo a meno che non sia tassativamente garantito il rispetto delle misure di distanziamento sociale. Inoltre sono estese le zone della capitale francese nelle quali vige l’obbligo di indossare la mascherina.

L’obbligo ascatterà dalle 8 di Ferragosto per i pedoni, anche quelli che praticano un’attività sportiva, come spiega il comunicato. Sarà tassativo in diversi quartieri parigini, ma “se le situazione epidemiologica dovesse ulteriormente aggravarsi, l’uso della mascherina potrebbe diventare obbligatorio in tutta la capitale”.

Le forze di polizia rafforzeranno i controlli in tutti i luoghi pubblici che potranno anche essere chiusi se non faranno rispegttare le regiole. Parigi sta vivcedo una situazione delicata, con più di 51 nuovi casi ogni 100.000 abitanti, contro gli 8 ogni 100mila di inizio agosto.

Covid-19, aumento dei casi in Francia e la Gran Bretagna impone la quarantena

La Francia negli ultimi giorni ha registrato un nuovo aumento dei casi di Covid-19 nonostante sia diminuito il numero delle persone contagiate che necessitano di ricovero. I malati ricoverati per il Covid-19 sono 4.828, 36 in meno di giovedì 13, e 367 sono in terapia intensiva (contro 374). Ma i focolai di contagio sono 241, con un aumento di 26 iin sole 24 ore.

Intanto la Gran Bretagna ha deciso di imporre la quarantena pari a 14 giorni a chi arriverà da Francia, ma anche Olanda, Monaco, Malta e Aruba. La stessa misura era stata già stata imposta un paio di settmane fa per chi rientrava dalla Spagna.

Un provvedimento che ha scatenato una contromossa immediata. Clement Beaune, segretario di Stato agli Affari europei di Parigi, ha annunciato una misura di reciprocità. Imporrà la quarantena, sempre per 14 giorni, a chi arriva dalla Gran Bretagna.

